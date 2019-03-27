Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 72.351 -2,39 BIST SINAİ 113.439 -4,29 BIST GIDA, İÇECEK 100.895 -5,18 BIST TEKSTIL, DERİ 29.449 -2,19 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.467 -4,50 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.660 -4,22 BIST TAŞ, TOPRAK 63.321 -3,59 BIST METAL ANA 218.039 -3,48 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.945 -5,94 BIST MADENCİLİK 58.463 -2,88 BIST HİZMETLER 65.912 -5,41 BIST ELEKTRİK 3.078 -4,31 BIST ULAŞTIRMA 130.531 -5,42 BIST TURİZM 6.725 -3,72 BIST TİCARET 177.888 -5,21 BIST İLETİŞİM 28.853 -6,37 BIST SPOR 23.582 -4,89 BIST İNŞAAT 73.835 -4,28 BIST MALİ 102.498 -6,26 BIST BANKA 117.528 -7,62 BIST SİGORTA 276.475 -0,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 114.268 -0,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.317 -5,38 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.683 -2,21 BIST TEKNOLOJİ 85.342 -7,29 BIST BİLİŞİM 19.918 -5,33 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.822 -4,11

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)