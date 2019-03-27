Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 72.351 -2,39
BIST SINAİ 113.439 -4,29
BIST GIDA, İÇECEK 100.895 -5,18
BIST TEKSTIL, DERİ 29.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 72.351 -2,39
BIST SINAİ 113.439 -4,29
BIST GIDA, İÇECEK 100.895 -5,18
BIST TEKSTIL, DERİ 29.449 -2,19
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.467 -4,50
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.660 -4,22
BIST TAŞ, TOPRAK 63.321 -3,59
BIST METAL ANA 218.039 -3,48
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.945 -5,94
BIST MADENCİLİK 58.463 -2,88
BIST HİZMETLER 65.912 -5,41
BIST ELEKTRİK 3.078 -4,31
BIST ULAŞTIRMA 130.531 -5,42
BIST TURİZM 6.725 -3,72
BIST TİCARET 177.888 -5,21
BIST İLETİŞİM 28.853 -6,37
BIST SPOR 23.582 -4,89
BIST İNŞAAT 73.835 -4,28
BIST MALİ 102.498 -6,26
BIST BANKA 117.528 -7,62
BIST SİGORTA 276.475 -0,42
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 114.268 -0,35
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.317 -5,38
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.683 -2,21
BIST TEKNOLOJİ 85.342 -7,29
BIST BİLİŞİM 19.918 -5,33
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.822 -4,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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