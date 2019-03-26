Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.124 -1,28
BIST SINAİ 118.528 -1,59
BIST GIDA, İÇECEK 106.402 -2,10
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|74.124
|-1,28
|BIST SINAİ
|118.528
|-1,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|106.402
|-2,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.108
|-2,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.468
|-1,82
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.842
|-1,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.677
|-0,94
|BIST METAL ANA
|225.890
|-1,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|129.643
|-3,29
|BIST MADENCİLİK
|60.197
|-0,20
|BIST HİZMETLER
|69.683
|-1,37
|BIST ELEKTRİK
|3.216
|-0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|138.008
|-3,81
|BIST TURİZM
|6.986
|0,21
|BIST TİCARET
|187.665
|-1,07
|BIST İLETİŞİM
|30.816
|-0,65
|BIST SPOR
|24.794
|-1,37
|BIST İNŞAAT
|77.136
|0,84
|BIST MALİ
|109.341
|-2,35
|BIST BANKA
|127.217
|-2,23
|BIST SİGORTA
|277.637
|-2,75
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|114.670
|3,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.940
|-2,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.332
|-1,32
|BIST TEKNOLOJİ
|92.053
|-2,43
|BIST BİLİŞİM
|21.039
|-1,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.843
|-0,24
Kaynak: AA