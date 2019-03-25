Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.089 0,88
BIST SINAİ 120.444 1,39
BIST GIDA, İÇECEK 108.683 -1,47
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.089 0,88
BIST SINAİ 120.444 1,39
BIST GIDA, İÇECEK 108.683 -1,47
BIST TEKSTIL, DERİ 30.814 -1,11
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.291 -1,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.295 1,59
BIST TAŞ, TOPRAK 66.300 -0,96
BIST METAL ANA 228.562 3,76
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.053 0,98
BIST MADENCİLİK 60.315 0,81
BIST HİZMETLER 70.650 0,09
BIST ELEKTRİK 3.242 -1,62
BIST ULAŞTIRMA 143.479 3,78
BIST TURİZM 6.971 -0,10
BIST TİCARET 189.700 0,67
BIST İLETİŞİM 31.016 -2,35
BIST SPOR 25.137 -2,28
BIST İNŞAAT 76.492 -0,22
BIST MALİ 111.976 -2,53
BIST BANKA 130.119 -3,97
BIST SİGORTA 285.486 -1,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 110.587 0,77
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.407 -0,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.723 -1,04
BIST TEKNOLOJİ 94.346 0,43
BIST BİLİŞİM 21.350 -1,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.903 -11,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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