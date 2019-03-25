Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.089 0,88
BIST SINAİ 120.444 1,39
BIST GIDA, İÇECEK 108.683 -1,47
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|75.089
|0,88
|BIST SINAİ
|120.444
|1,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.683
|-1,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.814
|-1,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.291
|-1,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.295
|1,59
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.300
|-0,96
|BIST METAL ANA
|228.562
|3,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|134.053
|0,98
|BIST MADENCİLİK
|60.315
|0,81
|BIST HİZMETLER
|70.650
|0,09
|BIST ELEKTRİK
|3.242
|-1,62
|BIST ULAŞTIRMA
|143.479
|3,78
|BIST TURİZM
|6.971
|-0,10
|BIST TİCARET
|189.700
|0,67
|BIST İLETİŞİM
|31.016
|-2,35
|BIST SPOR
|25.137
|-2,28
|BIST İNŞAAT
|76.492
|-0,22
|BIST MALİ
|111.976
|-2,53
|BIST BANKA
|130.119
|-3,97
|BIST SİGORTA
|285.486
|-1,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|110.587
|0,77
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.407
|-0,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.723
|-1,04
|BIST TEKNOLOJİ
|94.346
|0,43
|BIST BİLİŞİM
|21.350
|-1,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.903
|-11,32
Kaynak: AA