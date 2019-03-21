Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.311 1,79
BIST SINAİ 122.164 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 114.160 -0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.311 1,79
BIST SINAİ 122.164 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 114.160 -0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 32.408 -0,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.538 0,92
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.295 -0,99
BIST TAŞ, TOPRAK 69.594 -0,06
BIST METAL ANA 228.468 -1,02
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.367 -0,41
BIST MADENCİLİK 61.954 1,94
BIST HİZMETLER 71.862 -0,24
BIST ELEKTRİK 3.392 -0,22
BIST ULAŞTIRMA 144.654 -0,65
BIST TURİZM 7.118 -0,32
BIST TİCARET 187.607 -2,01
BIST İLETİŞİM 32.563 2,07
BIST SPOR 26.359 -0,11
BIST İNŞAAT 77.914 0,46
BIST MALİ 120.580 0,93
BIST BANKA 145.129 1,90
BIST SİGORTA 291.314 1,38
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 110.928 -2,81
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.982 -0,55
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.141 0,80
BIST TEKNOLOJİ 96.487 -0,59
BIST BİLİŞİM 22.090 -0,85
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.614 -0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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