Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.311 1,79
BIST SINAİ 122.164 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 114.160 -0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|75.311
|1,79
|BIST SINAİ
|122.164
|-0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.160
|-0,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.408
|-0,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.538
|0,92
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|125.295
|-0,99
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.594
|-0,06
|BIST METAL ANA
|228.468
|-1,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|134.367
|-0,41
|BIST MADENCİLİK
|61.954
|1,94
|BIST HİZMETLER
|71.862
|-0,24
|BIST ELEKTRİK
|3.392
|-0,22
|BIST ULAŞTIRMA
|144.654
|-0,65
|BIST TURİZM
|7.118
|-0,32
|BIST TİCARET
|187.607
|-2,01
|BIST İLETİŞİM
|32.563
|2,07
|BIST SPOR
|26.359
|-0,11
|BIST İNŞAAT
|77.914
|0,46
|BIST MALİ
|120.580
|0,93
|BIST BANKA
|145.129
|1,90
|BIST SİGORTA
|291.314
|1,38
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|110.928
|-2,81
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.982
|-0,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.141
|0,80
|BIST TEKNOLOJİ
|96.487
|-0,59
|BIST BİLİŞİM
|22.090
|-0,85
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.614
|-0,84
Kaynak: AA