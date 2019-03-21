Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.718 2,34
BIST SINAİ 123.015 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 115.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.718 2,34
BIST SINAİ 123.015 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 115.060 0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 32.808 0,61
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.076 2,07
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.678 -1,48
BIST TAŞ, TOPRAK 70.209 0,82
BIST METAL ANA 233.501 1,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.435 0,38
BIST MADENCİLİK 62.358 2,60
BIST HİZMETLER 72.609 0,79
BIST ELEKTRİK 3.404 0,13
BIST ULAŞTIRMA 148.437 1,94
BIST TURİZM 7.178 0,52
BIST TİCARET 189.469 -1,04
BIST İLETİŞİM 32.691 2,47
BIST SPOR 26.485 0,37
BIST İNŞAAT 77.973 0,54
BIST MALİ 120.934 1,23
BIST BANKA 145.698 2,30
BIST SİGORTA 289.869 0,88
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 108.952 -4,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.289 -0,21
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.016 0,40
BIST TEKNOLOJİ 97.716 0,68
BIST BİLİŞİM 22.411 0,60
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 29.062 0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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