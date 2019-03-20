Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.990 1,24
BIST SINAİ 122.951 -1,55
BIST GIDA, İÇECEK 114.666 0,27
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|73.990
|1,24
|BIST SINAİ
|122.951
|-1,55
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.666
|0,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.609
|-0,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.102
|-1,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|126.554
|-1,60
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.638
|-0,71
|BIST METAL ANA
|230.817
|-1,99
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|134.919
|-2,11
|BIST MADENCİLİK
|60.775
|-3,23
|BIST HİZMETLER
|72.037
|-1,77
|BIST ELEKTRİK
|3.400
|-0,50
|BIST ULAŞTIRMA
|145.606
|-0,18
|BIST TURİZM
|7.141
|-1,65
|BIST TİCARET
|191.464
|-2,77
|BIST İLETİŞİM
|31.904
|-2,40
|BIST SPOR
|26.389
|-1,40
|BIST İNŞAAT
|77.554
|0,14
|BIST MALİ
|119.463
|-1,07
|BIST BANKA
|142.428
|-0,25
|BIST SİGORTA
|287.343
|-0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|114.140
|1,48
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.485
|-2,15
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.892
|-2,41
|BIST TEKNOLOJİ
|97.060
|-1,70
|BIST BİLİŞİM
|22.279
|0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.856
|0,20
Kaynak: AA