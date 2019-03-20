Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.990 1,24
BIST SINAİ 122.951 -1,55
BIST GIDA, İÇECEK 114.666 0,27
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.990 1,24
BIST SINAİ 122.951 -1,55
BIST GIDA, İÇECEK 114.666 0,27
BIST TEKSTIL, DERİ 32.609 -0,54
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.102 -1,01
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 126.554 -1,60
BIST TAŞ, TOPRAK 69.638 -0,71
BIST METAL ANA 230.817 -1,99
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.919 -2,11
BIST MADENCİLİK 60.775 -3,23
BIST HİZMETLER 72.037 -1,77
BIST ELEKTRİK 3.400 -0,50
BIST ULAŞTIRMA 145.606 -0,18
BIST TURİZM 7.141 -1,65
BIST TİCARET 191.464 -2,77
BIST İLETİŞİM 31.904 -2,40
BIST SPOR 26.389 -1,40
BIST İNŞAAT 77.554 0,14
BIST MALİ 119.463 -1,07
BIST BANKA 142.428 -0,25
BIST SİGORTA 287.343 -0,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 114.140 1,48
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.485 -2,15
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.892 -2,41
BIST TEKNOLOJİ 97.060 -1,70
BIST BİLİŞİM 22.279 0,34
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.856 0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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