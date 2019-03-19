Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 73.082 0,31 BIST SINAİ 124.889 0,83 BIST GIDA, İÇECEK 114.362 -0,58 BIST TEKSTIL, DERİ 32.785 2,59 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.584 -0,13 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 128.612 3,11 BIST TAŞ, TOPRAK 70.137 0,60 BIST METAL ANA 235.510 0,20 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.827 -0,84 BIST MADENCİLİK 62.803 -3,65 BIST HİZMETLER 73.331 0,00 BIST ELEKTRİK 3.417 -1,41 BIST ULAŞTIRMA 145.863 1,21 BIST TURİZM 7.260 -0,69 BIST TİCARET 196.925 -0,82 BIST İLETİŞİM 32.689 0,34 BIST SPOR 26.765 -1,17 BIST İNŞAAT 77.443 0,64 BIST MALİ 120.757 -0,06 BIST BANKA 142.790 -1,29 BIST SİGORTA 287.867 0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 112.478 -6,78 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.494 1,67 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.655 1,30 BIST TEKNOLOJİ 98.737 0,31 BIST BİLİŞİM 22.203 0,52 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.799 0,32

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)