Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.082 0,31
BIST SINAİ 124.889 0,83
BIST GIDA, İÇECEK 114.362 -0,58
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|73.082
|0,31
|BIST SINAİ
|124.889
|0,83
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.362
|-0,58
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.785
|2,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.584
|-0,13
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|128.612
|3,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.137
|0,60
|BIST METAL ANA
|235.510
|0,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.827
|-0,84
|BIST MADENCİLİK
|62.803
|-3,65
|BIST HİZMETLER
|73.331
|0,00
|BIST ELEKTRİK
|3.417
|-1,41
|BIST ULAŞTIRMA
|145.863
|1,21
|BIST TURİZM
|7.260
|-0,69
|BIST TİCARET
|196.925
|-0,82
|BIST İLETİŞİM
|32.689
|0,34
|BIST SPOR
|26.765
|-1,17
|BIST İNŞAAT
|77.443
|0,64
|BIST MALİ
|120.757
|-0,06
|BIST BANKA
|142.790
|-1,29
|BIST SİGORTA
|287.867
|0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|112.478
|-6,78
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.494
|1,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.655
|1,30
|BIST TEKNOLOJİ
|98.737
|0,31
|BIST BİLİŞİM
|22.203
|0,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.799
|0,32
Kaynak: AA