Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 72.854 0,54
BIST SINAİ 123.861 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 115.033 -0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 72.854 0,54
BIST SINAİ 123.861 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 115.033 -0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 31.958 0,52
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.647 -0,07
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.728 -0,25
BIST TAŞ, TOPRAK 69.716 0,81
BIST METAL ANA 235.047 0,56
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.996 -0,16
BIST MADENCİLİK 65.182 6,09
BIST HİZMETLER 73.329 0,53
BIST ELEKTRİK 3.466 1,57
BIST ULAŞTIRMA 144.119 6,84
BIST TURİZM 7.310 -0,23
BIST TİCARET 198.551 -0,10
BIST İLETİŞİM 32.580 -2,34
BIST SPOR 27.080 0,77
BIST İNŞAAT 76.948 -0,36
BIST MALİ 120.833 2,24
BIST BANKA 144.649 3,64
BIST SİGORTA 287.268 0,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 120.660 -14,45
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.954 0,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.249 0,57
BIST TEKNOLOJİ 98.433 0,70
BIST BİLİŞİM 22.089 -0,59
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.706 0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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