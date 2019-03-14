Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ72.2680,69BIST SINAİ121.8150,74BIST GIDA, İÇECEK112.425-0,45BIST TEKSTIL, DERİ31.9851,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ72.2680,69
BIST SINAİ121.8150,74
BIST GIDA, İÇECEK112.425-0,45
BIST TEKSTIL, DERİ31.9851,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.5400,70
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK124.423-0,63
BIST TAŞ, TOPRAK68.7840,81
BIST METAL ANA226.8122,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA138.0551,70
BIST MADENCİLİK61.8012,63
BIST HİZMETLER73.4560,06
BIST ELEKTRİK3.383-0,38
BIST ULAŞTIRMA134.8142,29
BIST TURİZM7.0480,50
BIST TİCARET197.495-1,27
BIST İLETİŞİM34.5610,26
BIST SPOR26.5610,74
BIST İNŞAAT78.0450,64
BIST MALİ116.621-0,08
BIST BANKA137.213-0,31
BIST SİGORTA281.9010,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG137.1191,86
BIST HOLDİNG VE YATIRIM90.684-0,25
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.30.5842,35
BIST TEKNOLOJİ97.0760,92
BIST BİLİŞİM22.222-1,26
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.28.2930,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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