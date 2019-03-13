Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.770 1,02 BIST SINAİ 120.924 0,02 BIST GIDA, İÇECEK 112.938 -0,48 BIST TEKSTIL, DERİ 31.540 -0,57 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.218 -0,30 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.206 1,46 BIST TAŞ, TOPRAK 68.235 -0,07 BIST METAL ANA 221.674 -0,46 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.751 -1,63 BIST MADENCİLİK 60.218 -0,92 BIST HİZMETLER 73.412 -0,05 BIST ELEKTRİK 3.396 -1,22 BIST ULAŞTIRMA 131.797 -2,42 BIST TURİZM 7.013 -1,64 BIST TİCARET 200.030 1,44 BIST İLETİŞİM 34.471 -0,15 BIST SPOR 26.366 -0,54 BIST İNŞAAT 77.552 -0,64 BIST MALİ 116.714 1,18 BIST BANKA 137.645 2,43 BIST SİGORTA 280.124 0,12 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 134.610 1,00 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.912 -0,47 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.882 0,43 BIST TEKNOLOJİ 96.189 -1,26 BIST BİLİŞİM 22.505 2,65 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.250 0,88

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)