Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.770 1,02
BIST SINAİ 120.924 0,02
BIST GIDA, İÇECEK 112.938 -0,48
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|71.770
|1,02
|BIST SINAİ
|120.924
|0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.938
|-0,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.540
|-0,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.218
|-0,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|125.206
|1,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.235
|-0,07
|BIST METAL ANA
|221.674
|-0,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|135.751
|-1,63
|BIST MADENCİLİK
|60.218
|-0,92
|BIST HİZMETLER
|73.412
|-0,05
|BIST ELEKTRİK
|3.396
|-1,22
|BIST ULAŞTIRMA
|131.797
|-2,42
|BIST TURİZM
|7.013
|-1,64
|BIST TİCARET
|200.030
|1,44
|BIST İLETİŞİM
|34.471
|-0,15
|BIST SPOR
|26.366
|-0,54
|BIST İNŞAAT
|77.552
|-0,64
|BIST MALİ
|116.714
|1,18
|BIST BANKA
|137.645
|2,43
|BIST SİGORTA
|280.124
|0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|134.610
|1,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.912
|-0,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.882
|0,43
|BIST TEKNOLOJİ
|96.189
|-1,26
|BIST BİLİŞİM
|22.505
|2,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.250
|0,88
Kaynak: AA