Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.044 0,90
BIST SINAİ 120.904 0,54
BIST GIDA, İÇECEK 113.480 -1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|71.044
|0,90
|BIST SINAİ
|120.904
|0,54
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.480
|-1,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.721
|-0,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.359
|0,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.405
|1,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.280
|-0,22
|BIST METAL ANA
|222.689
|0,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.000
|0,44
|BIST MADENCİLİK
|60.777
|2,23
|BIST HİZMETLER
|73.450
|0,24
|BIST ELEKTRİK
|3.438
|-0,02
|BIST ULAŞTIRMA
|135.064
|0,96
|BIST TURİZM
|7.130
|0,48
|BIST TİCARET
|197.186
|0,44
|BIST İLETİŞİM
|34.521
|-0,33
|BIST SPOR
|26.509
|-0,31
|BIST İNŞAAT
|78.054
|1,12
|BIST MALİ
|115.351
|1,18
|BIST BANKA
|134.381
|1,37
|BIST SİGORTA
|279.777
|0,98
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|133.274
|1,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.345
|0,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.754
|1,44
|BIST TEKNOLOJİ
|97.413
|4,14
|BIST BİLİŞİM
|21.925
|4,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.004
|0,20
Kaynak: AA