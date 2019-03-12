Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.044 0,90 BIST SINAİ 120.904 0,54 BIST GIDA, İÇECEK 113.480 -1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 31.721 -0,03 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.359 0,31 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.405 1,49 BIST TAŞ, TOPRAK 68.280 -0,22 BIST METAL ANA 222.689 0,13 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.000 0,44 BIST MADENCİLİK 60.777 2,23 BIST HİZMETLER 73.450 0,24 BIST ELEKTRİK 3.438 -0,02 BIST ULAŞTIRMA 135.064 0,96 BIST TURİZM 7.130 0,48 BIST TİCARET 197.186 0,44 BIST İLETİŞİM 34.521 -0,33 BIST SPOR 26.509 -0,31 BIST İNŞAAT 78.054 1,12 BIST MALİ 115.351 1,18 BIST BANKA 134.381 1,37 BIST SİGORTA 279.777 0,98 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 133.274 1,58 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.345 0,86 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.754 1,44 BIST TEKNOLOJİ 97.413 4,14 BIST BİLİŞİM 21.925 4,14 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.004 0,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)