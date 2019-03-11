Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.411 1,01
BIST SINAİ 120.256 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 114.968 -0,93
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.411
|1,01
|BIST SINAİ
|120.256
|-0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.968
|-0,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.731
|-0,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.217
|-0,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.596
|0,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.432
|-0,48
|BIST METAL ANA
|222.410
|1,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.394
|-2,38
|BIST MADENCİLİK
|59.452
|-3,00
|BIST HİZMETLER
|73.274
|-1,71
|BIST ELEKTRİK
|3.438
|-0,63
|BIST ULAŞTIRMA
|133.776
|-1,88
|BIST TURİZM
|7.096
|-0,30
|BIST TİCARET
|196.317
|-4,41
|BIST İLETİŞİM
|34.637
|1,39
|BIST SPOR
|26.593
|-2,86
|BIST İNŞAAT
|77.192
|0,65
|BIST MALİ
|114.004
|-0,36
|BIST BANKA
|132.563
|-0,45
|BIST SİGORTA
|277.058
|0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|131.199
|0,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.571
|-0,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.331
|1,04
|BIST TEKNOLOJİ
|93.543
|-1,62
|BIST BİLİŞİM
|21.053
|0,72
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.949
|0,59
Kaynak: AA