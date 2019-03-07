Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.315 -0,72
BIST SINAİ 121.529 -1,36
BIST GIDA, İÇECEK 118.238 0,72
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.315 -0,72
BIST SINAİ 121.529 -1,36
BIST GIDA, İÇECEK 118.238 0,72
BIST TEKSTIL, DERİ 31.932 -1,57
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.845 -1,85
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.249 -0,93
BIST TAŞ, TOPRAK 69.471 -1,63
BIST METAL ANA 221.900 -1,41
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.986 -2,58
BIST MADENCİLİK 61.669 -5,12
BIST HİZMETLER 74.412 -0,24
BIST ELEKTRİK 3.425 -3,36
BIST ULAŞTIRMA 141.146 -2,38
BIST TURİZM 7.165 -1,17
BIST TİCARET 203.608 1,03
BIST İLETİŞİM 33.595 0,17
BIST SPOR 27.410 -1,40
BIST İNŞAAT 77.051 0,55
BIST MALİ 115.646 -1,23
BIST BANKA 135.137 -1,40
BIST SİGORTA 276.579 0,11
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 129.851 -0,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.581 -1,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.300 -0,38
BIST TEKNOLOJİ 96.011 -3,40
BIST BİLİŞİM 20.962 -2,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.944 -1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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