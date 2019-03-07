Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.315 -0,72
BIST SINAİ 121.529 -1,36
BIST GIDA, İÇECEK 118.238 0,72
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.315
|-0,72
|BIST SINAİ
|121.529
|-1,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.238
|0,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.932
|-1,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.845
|-1,85
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.249
|-0,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.471
|-1,63
|BIST METAL ANA
|221.900
|-1,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|139.986
|-2,58
|BIST MADENCİLİK
|61.669
|-5,12
|BIST HİZMETLER
|74.412
|-0,24
|BIST ELEKTRİK
|3.425
|-3,36
|BIST ULAŞTIRMA
|141.146
|-2,38
|BIST TURİZM
|7.165
|-1,17
|BIST TİCARET
|203.608
|1,03
|BIST İLETİŞİM
|33.595
|0,17
|BIST SPOR
|27.410
|-1,40
|BIST İNŞAAT
|77.051
|0,55
|BIST MALİ
|115.646
|-1,23
|BIST BANKA
|135.137
|-1,40
|BIST SİGORTA
|276.579
|0,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|129.851
|-0,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.581
|-1,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.300
|-0,38
|BIST TEKNOLOJİ
|96.011
|-3,40
|BIST BİLİŞİM
|20.962
|-2,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.944
|-1,43
Kaynak: AA