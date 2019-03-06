Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.820 2,32
BIST SINAİ 123.206 0,56
BIST GIDA, İÇECEK 117.399 2,63
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.820 2,32
BIST SINAİ 123.206 0,56
BIST GIDA, İÇECEK 117.399 2,63
BIST TEKSTIL, DERİ 32.441 -0,61
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.729 -1,61
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.391 -0,30
BIST TAŞ, TOPRAK 70.625 0,27
BIST METAL ANA 225.069 0,91
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.693 1,01
BIST MADENCİLİK 64.994 -0,66
BIST HİZMETLER 74.592 -0,59
BIST ELEKTRİK 3.544 -1,44
BIST ULAŞTIRMA 144.590 -0,78
BIST TURİZM 7.250 -0,62
BIST TİCARET 201.528 0,98
BIST İLETİŞİM 33.537 -2,24
BIST SPOR 27.798 0,97
BIST İNŞAAT 76.633 0,40
BIST MALİ 117.091 -0,62
BIST BANKA 137.058 -0,36
BIST SİGORTA 276.277 -2,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 130.044 0,71
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.717 -0,96
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.412 -0,49
BIST TEKNOLOJİ 99.386 -1,36
BIST BİLİŞİM 21.430 -0,47
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.349 0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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