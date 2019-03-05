Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.239 -2,12 BIST SINAİ 122.523 -0,70 BIST GIDA, İÇECEK 114.387 -0,82 BIST TEKSTIL, DERİ 32.639 -0,41 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.512 -0,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.760 0,11 BIST TAŞ, TOPRAK 70.435 -0,38 BIST METAL ANA 223.031 -1,95 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.253 -0,50 BIST MADENCİLİK 65.424 -1,20 BIST HİZMETLER 75.032 0,14 BIST ELEKTRİK 3.596 0,70 BIST ULAŞTIRMA 145.724 2,75 BIST TURİZM 7.295 -0,18 BIST TİCARET 199.567 -1,72 BIST İLETİŞİM 34.306 1,10 BIST SPOR 27.532 -0,56 BIST İNŞAAT 76.327 -2,74 BIST MALİ 117.824 -0,58 BIST BANKA 137.552 -0,76 BIST SİGORTA 283.736 -0,15 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 129.130 0,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.613 -0,43 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.558 -0,14 BIST TEKNOLOJİ 100.752 0,54 BIST BİLİŞİM 21.532 -0,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.295 -0,23

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)