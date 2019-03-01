Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.340 -0,96
BIST SINAİ 122.465 -0,65
BIST GIDA, İÇECEK 113.344 0,12
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.340
|-0,96
|BIST SINAİ
|122.465
|-0,65
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.344
|0,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.814
|0,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.961
|-1,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.426
|-0,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.396
|-0,07
|BIST METAL ANA
|225.729
|-2,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.843
|0,53
|BIST MADENCİLİK
|67.829
|3,13
|BIST HİZMETLER
|75.093
|-0,65
|BIST ELEKTRİK
|3.543
|0,17
|BIST ULAŞTIRMA
|142.677
|-1,14
|BIST TURİZM
|7.197
|0,72
|BIST TİCARET
|204.085
|0,77
|BIST İLETİŞİM
|33.757
|-2,75
|BIST SPOR
|28.445
|-0,89
|BIST İNŞAAT
|78.508
|0,28
|BIST MALİ
|116.596
|-1,65
|BIST BANKA
|135.238
|-2,05
|BIST SİGORTA
|281.804
|0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|126.287
|0,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.490
|-1,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.289
|-1,22
|BIST TEKNOLOJİ
|99.382
|-2,24
|BIST BİLİŞİM
|21.576
|0,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.027
|-0,99
Kaynak: AA