Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.340 -0,96 BIST SINAİ 122.465 -0,65 BIST GIDA, İÇECEK 113.344 0,12 BIST TEKSTIL, DERİ 32.814 0,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.961 -1,97 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.426 -0,49 BIST TAŞ, TOPRAK 69.396 -0,07 BIST METAL ANA 225.729 -2,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.843 0,53 BIST MADENCİLİK 67.829 3,13 BIST HİZMETLER 75.093 -0,65 BIST ELEKTRİK 3.543 0,17 BIST ULAŞTIRMA 142.677 -1,14 BIST TURİZM 7.197 0,72 BIST TİCARET 204.085 0,77 BIST İLETİŞİM 33.757 -2,75 BIST SPOR 28.445 -0,89 BIST İNŞAAT 78.508 0,28 BIST MALİ 116.596 -1,65 BIST BANKA 135.238 -2,05 BIST SİGORTA 281.804 0,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 126.287 0,69 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.490 -1,26 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.289 -1,22 BIST TEKNOLOJİ 99.382 -2,24 BIST BİLİŞİM 21.576 0,01 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.027 -0,99

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)