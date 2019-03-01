Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.340 -0,96
BIST SINAİ 122.465 -0,65
BIST GIDA, İÇECEK 113.344 0,12
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.340 -0,96
BIST SINAİ 122.465 -0,65
BIST GIDA, İÇECEK 113.344 0,12
BIST TEKSTIL, DERİ 32.814 0,53
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.961 -1,97
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.426 -0,49
BIST TAŞ, TOPRAK 69.396 -0,07
BIST METAL ANA 225.729 -2,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.843 0,53
BIST MADENCİLİK 67.829 3,13
BIST HİZMETLER 75.093 -0,65
BIST ELEKTRİK 3.543 0,17
BIST ULAŞTIRMA 142.677 -1,14
BIST TURİZM 7.197 0,72
BIST TİCARET 204.085 0,77
BIST İLETİŞİM 33.757 -2,75
BIST SPOR 28.445 -0,89
BIST İNŞAAT 78.508 0,28
BIST MALİ 116.596 -1,65
BIST BANKA 135.238 -2,05
BIST SİGORTA 281.804 0,27
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 126.287 0,69
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.490 -1,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.289 -1,22
BIST TEKNOLOJİ 99.382 -2,24
BIST BİLİŞİM 21.576 0,01
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.027 -0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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