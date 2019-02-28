Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.025 1,38
BIST SINAİ 123.260 -0,58
BIST GIDA, İÇECEK 113.209 0,28
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.025 1,38
BIST SINAİ 123.260 -0,58
BIST GIDA, İÇECEK 113.209 0,28
BIST TEKSTIL, DERİ 32.640 0,21
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.926 -1,18
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.028 -0,35
BIST TAŞ, TOPRAK 69.443 0,12
BIST METAL ANA 232.407 -1,14
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.087 -1,11
BIST MADENCİLİK 65.768 -0,52
BIST HİZMETLER 75.582 0,17
BIST ELEKTRİK 3.537 0,67
BIST ULAŞTIRMA 144.325 1,21
BIST TURİZM 7.145 1,19
BIST TİCARET 202.516 -1,68
BIST İLETİŞİM 34.713 1,44
BIST SPOR 28.700 1,07
BIST İNŞAAT 78.290 0,16
BIST MALİ 118.547 1,32
BIST BANKA 138.063 1,80
BIST SİGORTA 281.057 -1,69
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 125.420 0,99
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.687 1,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.650 -0,37
BIST TEKNOLOJİ 101.662 0,23
BIST BİLİŞİM 21.573 1,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.306 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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