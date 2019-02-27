Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.057 0,14
BIST SINAİ 123.976 -0,74
BIST GIDA, İÇECEK 112.898 -2,88
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.057
|0,14
|BIST SINAİ
|123.976
|-0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.898
|-2,88
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.572
|-0,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.511
|-1,64
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.461
|-1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.361
|-1,17
|BIST METAL ANA
|235.086
|0,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.685
|0,17
|BIST MADENCİLİK
|66.109
|-1,47
|BIST HİZMETLER
|75.458
|-0,34
|BIST ELEKTRİK
|3.513
|0,51
|BIST ULAŞTIRMA
|142.606
|-2,84
|BIST TURİZM
|7.061
|-0,45
|BIST TİCARET
|205.986
|0,65
|BIST İLETİŞİM
|34.222
|-0,18
|BIST SPOR
|28.398
|-2,15
|BIST İNŞAAT
|78.163
|-0,24
|BIST MALİ
|117.007
|-0,88
|BIST BANKA
|135.625
|-0,94
|BIST SİGORTA
|285.892
|-0,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|124.195
|1,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.666
|-1,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.759
|0,99
|BIST TEKNOLOJİ
|101.433
|-3,27
|BIST BİLİŞİM
|21.168
|1,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.355
|0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA