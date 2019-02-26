Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.956 -1,13
BIST SINAİ 124.907 1,63
BIST GIDA, İÇECEK 116.240 0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.956 -1,13
BIST SINAİ 124.907 1,63
BIST GIDA, İÇECEK 116.240 0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 32.623 2,46
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.338 0,61
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.805 1,42
BIST TAŞ, TOPRAK 70.181 -0,38
BIST METAL ANA 234.207 3,40
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.434 0,94
BIST MADENCİLİK 67.098 2,25
BIST HİZMETLER 75.719 -0,23
BIST ELEKTRİK 3.495 -0,07
BIST ULAŞTIRMA 146.777 2,30
BIST TURİZM 7.093 0,99
BIST TİCARET 204.660 -1,12
BIST İLETİŞİM 34.285 -0,64
BIST SPOR 29.022 0,19
BIST İNŞAAT 78.348 0,10
BIST MALİ 118.048 0,29
BIST BANKA 136.908 0,46
BIST SİGORTA 286.151 -0,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 122.159 2,29
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.822 -0,08
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.468 1,05
BIST TEKNOLOJİ 104.864 1,73
BIST BİLİŞİM 20.953 -0,16
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.338 -1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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