Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.753 0,34
BIST SINAİ 122.902 0,23
BIST GIDA, İÇECEK 115.718 0,40
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.753 0,34
BIST SINAİ 122.902 0,23
BIST GIDA, İÇECEK 115.718 0,40
BIST TEKSTIL, DERİ 31.841 1,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.031 2,20
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.063 -0,58
BIST TAŞ, TOPRAK 70.446 0,75
BIST METAL ANA 226.512 -1,18
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.105 4,13
BIST MADENCİLİK 65.619 -2,05
BIST HİZMETLER 75.891 1,30
BIST ELEKTRİK 3.498 1,27
BIST ULAŞTIRMA 143.481 -0,47
BIST TURİZM 7.023 1,14
BIST TİCARET 206.980 1,45
BIST İLETİŞİM 34.506 2,66
BIST SPOR 28.966 -0,76
BIST İNŞAAT 78.268 0,30
BIST MALİ 117.704 1,96
BIST BANKA 136.282 2,21
BIST SİGORTA 286.653 -0,06
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 119.421 1,04
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.901 1,86
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.163 1,18
BIST TEKNOLOJİ 103.083 -1,59
BIST BİLİŞİM 20.988 1,12
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.643 0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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