Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.899 0,60
BIST SINAİ 120.320 0,99
BIST GIDA, İÇECEK 114.973 1,51
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.899 0,60
BIST SINAİ 120.320 0,99
BIST GIDA, İÇECEK 114.973 1,51
BIST TEKSTIL, DERİ 31.545 2,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.722 1,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.286 1,65
BIST TAŞ, TOPRAK 69.088 -0,43
BIST METAL ANA 219.754 0,84
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.264 -0,07
BIST MADENCİLİK 65.384 0,32
BIST HİZMETLER 75.495 -1,66
BIST ELEKTRİK 3.407 -0,77
BIST ULAŞTIRMA 139.495 1,40
BIST TURİZM 6.989 1,22
BIST TİCARET 212.122 0,24
BIST İLETİŞİM 33.763 -6,37
BIST SPOR 29.025 0,17
BIST İNŞAAT 76.981 -0,97
BIST MALİ 114.861 1,25
BIST BANKA 134.072 1,52
BIST SİGORTA 284.710 0,54
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 116.612 0,26
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.298 0,90
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.587 1,24
BIST TEKNOLOJİ 102.457 2,37
BIST BİLİŞİM 20.215 2,41
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.143 -1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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