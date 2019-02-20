Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.480 -1,05
BIST SINAİ 119.143 0,21
BIST GIDA, İÇECEK 113.265 2,53
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.480
|-1,05
|BIST SINAİ
|119.143
|0,21
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.265
|2,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.854
|0,77
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.099
|2,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.297
|0,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.387
|1,33
|BIST METAL ANA
|217.913
|-2,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|134.363
|1,32
|BIST MADENCİLİK
|65.178
|0,48
|BIST HİZMETLER
|76.768
|0,79
|BIST ELEKTRİK
|3.433
|-0,18
|BIST ULAŞTIRMA
|137.570
|0,77
|BIST TURİZM
|6.905
|-1,00
|BIST TİCARET
|211.612
|0,99
|BIST İLETİŞİM
|36.058
|0,58
|BIST SPOR
|28.976
|0,18
|BIST İNŞAAT
|77.738
|2,28
|BIST MALİ
|113.441
|-0,09
|BIST BANKA
|132.060
|-0,52
|BIST SİGORTA
|283.188
|1,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|116.313
|2,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.485
|0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.238
|-0,22
|BIST TEKNOLOJİ
|100.084
|0,92
|BIST BİLİŞİM
|19.741
|0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.584
|-0,63
Kaynak: AA