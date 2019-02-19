Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.216 -0,84
BIST SINAİ 118.894 0,25
BIST GIDA, İÇECEK 110.472 0,00
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.216
|-0,84
|BIST SINAİ
|118.894
|0,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.472
|0,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.619
|1,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.092
|-0,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.103
|-1,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.474
|0,52
|BIST METAL ANA
|222.485
|1,90
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.615
|0,18
|BIST MADENCİLİK
|64.869
|2,40
|BIST HİZMETLER
|76.170
|-0,53
|BIST ELEKTRİK
|3.439
|0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|136.518
|-0,13
|BIST TURİZM
|6.975
|0,62
|BIST TİCARET
|209.543
|-1,33
|BIST İLETİŞİM
|35.849
|0,15
|BIST SPOR
|28.924
|-1,85
|BIST İNŞAAT
|76.002
|-0,36
|BIST MALİ
|113.539
|0,18
|BIST BANKA
|132.744
|0,45
|BIST SİGORTA
|279.830
|0,47
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|113.368
|1,24
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.041
|-0,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.301
|-0,12
|BIST TEKNOLOJİ
|99.175
|-0,49
|BIST BİLİŞİM
|19.626
|1,85
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.765
|0,44
Kaynak: AA