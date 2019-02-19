Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.216 -0,84 BIST SINAİ 118.894 0,25 BIST GIDA, İÇECEK 110.472 0,00 BIST TEKSTIL, DERİ 30.619 1,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.092 -0,66 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.103 -1,10 BIST TAŞ, TOPRAK 68.474 0,52 BIST METAL ANA 222.485 1,90 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.615 0,18 BIST MADENCİLİK 64.869 2,40 BIST HİZMETLER 76.170 -0,53 BIST ELEKTRİK 3.439 0,28 BIST ULAŞTIRMA 136.518 -0,13 BIST TURİZM 6.975 0,62 BIST TİCARET 209.543 -1,33 BIST İLETİŞİM 35.849 0,15 BIST SPOR 28.924 -1,85 BIST İNŞAAT 76.002 -0,36 BIST MALİ 113.539 0,18 BIST BANKA 132.744 0,45 BIST SİGORTA 279.830 0,47 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 113.368 1,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.041 -0,20 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.301 -0,12 BIST TEKNOLOJİ 99.175 -0,49 BIST BİLİŞİM 19.626 1,85 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.765 0,44

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)