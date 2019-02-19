Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.216 -0,84
BIST SINAİ 118.894 0,25
BIST GIDA, İÇECEK 110.472 0,00
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.216 -0,84
BIST SINAİ 118.894 0,25
BIST GIDA, İÇECEK 110.472 0,00
BIST TEKSTIL, DERİ 30.619 1,22
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.092 -0,66
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.103 -1,10
BIST TAŞ, TOPRAK 68.474 0,52
BIST METAL ANA 222.485 1,90
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.615 0,18
BIST MADENCİLİK 64.869 2,40
BIST HİZMETLER 76.170 -0,53
BIST ELEKTRİK 3.439 0,28
BIST ULAŞTIRMA 136.518 -0,13
BIST TURİZM 6.975 0,62
BIST TİCARET 209.543 -1,33
BIST İLETİŞİM 35.849 0,15
BIST SPOR 28.924 -1,85
BIST İNŞAAT 76.002 -0,36
BIST MALİ 113.539 0,18
BIST BANKA 132.744 0,45
BIST SİGORTA 279.830 0,47
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 113.368 1,24
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.041 -0,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.301 -0,12
BIST TEKNOLOJİ 99.175 -0,49
BIST BİLİŞİM 19.626 1,85
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.765 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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