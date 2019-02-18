Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.810 1,81 BIST SINAİ 118.603 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 110.475 -0,04 BIST TEKSTIL, DERİ 30.251 0,50 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.406 0,60 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.438 -0,94 BIST TAŞ, TOPRAK 68.119 -0,23 BIST METAL ANA 218.342 2,35 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.376 0,73 BIST MADENCİLİK 63.349 -6,37 BIST HİZMETLER 76.576 -0,89 BIST ELEKTRİK 3.430 0,11 BIST ULAŞTIRMA 136.696 -2,34 BIST TURİZM 6.932 -1,89 BIST TİCARET 212.377 -1,31 BIST İLETİŞİM 35.794 -0,23 BIST SPOR 29.468 0,69 BIST İNŞAAT 76.280 1,19 BIST MALİ 113.339 -1,64 BIST BANKA 132.149 -2,27 BIST SİGORTA 278.524 0,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 111.975 1,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.221 -1,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.335 0,60 BIST TEKNOLOJİ 99.660 1,50 BIST BİLİŞİM 19.269 4,87 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.638 0,66

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)