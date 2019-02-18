Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.810 1,81
BIST SINAİ 118.603 0,03
BIST GIDA, İÇECEK 110.475 -0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.810 1,81
BIST SINAİ 118.603 0,03
BIST GIDA, İÇECEK 110.475 -0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 30.251 0,50
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.406 0,60
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.438 -0,94
BIST TAŞ, TOPRAK 68.119 -0,23
BIST METAL ANA 218.342 2,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.376 0,73
BIST MADENCİLİK 63.349 -6,37
BIST HİZMETLER 76.576 -0,89
BIST ELEKTRİK 3.430 0,11
BIST ULAŞTIRMA 136.696 -2,34
BIST TURİZM 6.932 -1,89
BIST TİCARET 212.377 -1,31
BIST İLETİŞİM 35.794 -0,23
BIST SPOR 29.468 0,69
BIST İNŞAAT 76.280 1,19
BIST MALİ 113.339 -1,64
BIST BANKA 132.149 -2,27
BIST SİGORTA 278.524 0,10
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 111.975 1,49
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.221 -1,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.335 0,60
BIST TEKNOLOJİ 99.660 1,50
BIST BİLİŞİM 19.269 4,87
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.638 0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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