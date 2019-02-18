Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.810 1,81
BIST SINAİ 118.603 0,03
BIST GIDA, İÇECEK 110.475 -0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.810
|1,81
|BIST SINAİ
|118.603
|0,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.475
|-0,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.251
|0,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.406
|0,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.438
|-0,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.119
|-0,23
|BIST METAL ANA
|218.342
|2,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.376
|0,73
|BIST MADENCİLİK
|63.349
|-6,37
|BIST HİZMETLER
|76.576
|-0,89
|BIST ELEKTRİK
|3.430
|0,11
|BIST ULAŞTIRMA
|136.696
|-2,34
|BIST TURİZM
|6.932
|-1,89
|BIST TİCARET
|212.377
|-1,31
|BIST İLETİŞİM
|35.794
|-0,23
|BIST SPOR
|29.468
|0,69
|BIST İNŞAAT
|76.280
|1,19
|BIST MALİ
|113.339
|-1,64
|BIST BANKA
|132.149
|-2,27
|BIST SİGORTA
|278.524
|0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|111.975
|1,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.221
|-1,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.335
|0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|99.660
|1,50
|BIST BİLİŞİM
|19.269
|4,87
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.638
|0,66
Kaynak: AA