Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.796 -2,15
BIST SINAİ 118.418 0,69
BIST GIDA, İÇECEK 111.233 -1,40
BIST TEKSTIL, DERİ 29.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.796
|-2,15
|BIST SINAİ
|118.418
|0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|111.233
|-1,40
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.747
|-0,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.798
|0,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.071
|0,70
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.373
|1,55
|BIST METAL ANA
|214.382
|2,26
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|130.521
|-0,37
|BIST MADENCİLİK
|67.170
|1,65
|BIST HİZMETLER
|77.145
|-0,49
|BIST ELEKTRİK
|3.409
|0,38
|BIST ULAŞTIRMA
|144.191
|2,16
|BIST TURİZM
|7.008
|-1,27
|BIST TİCARET
|211.454
|-1,53
|BIST İLETİŞİM
|35.939
|-0,22
|BIST SPOR
|29.068
|0,92
|BIST İNŞAAT
|74.363
|-4,32
|BIST MALİ
|114.088
|0,64
|BIST BANKA
|134.131
|1,15
|BIST SİGORTA
|278.937
|0,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|108.589
|1,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.825
|-0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.389
|0,48
|BIST TEKNOLOJİ
|96.520
|2,43
|BIST BİLİŞİM
|17.864
|0,88
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.312
|0,04
Kaynak: AA