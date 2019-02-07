Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.667 0,68 BIST SINAİ 119.154 0,98 BIST GIDA, İÇECEK 118.067 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 28.627 0,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.770 0,23 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.942 0,27 BIST TAŞ, TOPRAK 66.690 0,54 BIST METAL ANA 213.947 3,86 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.207 0,35 BIST MADENCİLİK 67.271 -1,75 BIST HİZMETLER 77.415 -0,30 BIST ELEKTRİK 3.411 0,36 BIST ULAŞTIRMA 148.768 -1,17 BIST TURİZM 7.084 0,26 BIST TİCARET 215.397 -0,58 BIST İLETİŞİM 34.635 0,45 BIST SPOR 28.441 -0,82 BIST İNŞAAT 76.819 -0,38 BIST MALİ 115.020 -0,14 BIST BANKA 134.232 0,03 BIST SİGORTA 277.219 -0,44 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 103.956 1,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.518 -0,44 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.921 0,09 BIST TEKNOLOJİ 95.480 0,21 BIST BİLİŞİM 17.379 0,39 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.636 1,08

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)