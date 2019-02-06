Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.195 -0,05
BIST SINAİ 118.001 0,93
BIST GIDA, İÇECEK 118.095 3,18
BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.195
|-0,05
|BIST SINAİ
|118.001
|0,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.095
|3,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.507
|-0,25
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.660
|-0,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.618
|1,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.332
|0,95
|BIST METAL ANA
|205.986
|-1,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.741
|0,23
|BIST MADENCİLİK
|68.467
|1,12
|BIST HİZMETLER
|77.650
|0,32
|BIST ELEKTRİK
|3.399
|-2,36
|BIST ULAŞTIRMA
|150.535
|1,98
|BIST TURİZM
|7.066
|-0,32
|BIST TİCARET
|216.662
|0,49
|BIST İLETİŞİM
|34.479
|-0,63
|BIST SPOR
|28.675
|0,84
|BIST İNŞAAT
|77.109
|1,04
|BIST MALİ
|115.180
|-0,56
|BIST BANKA
|134.195
|-1,48
|BIST SİGORTA
|278.441
|-0,28
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|101.936
|0,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.918
|0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.894
|-0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|95.285
|-0,69
|BIST BİLİŞİM
|17.311
|-0,80
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.341
|-1,51
Kaynak: AA