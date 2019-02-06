Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.195 -0,05
BIST SINAİ 118.001 0,93
BIST GIDA, İÇECEK 118.095 3,18
BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.195 -0,05
BIST SINAİ 118.001 0,93
BIST GIDA, İÇECEK 118.095 3,18
BIST TEKSTIL, DERİ 28.507 -0,25
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.660 -0,16
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.618 1,87
BIST TAŞ, TOPRAK 66.332 0,95
BIST METAL ANA 205.986 -1,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.741 0,23
BIST MADENCİLİK 68.467 1,12
BIST HİZMETLER 77.650 0,32
BIST ELEKTRİK 3.399 -2,36
BIST ULAŞTIRMA 150.535 1,98
BIST TURİZM 7.066 -0,32
BIST TİCARET 216.662 0,49
BIST İLETİŞİM 34.479 -0,63
BIST SPOR 28.675 0,84
BIST İNŞAAT 77.109 1,04
BIST MALİ 115.180 -0,56
BIST BANKA 134.195 -1,48
BIST SİGORTA 278.441 -0,28
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 101.936 0,97
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.918 0,85
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.894 -0,69
BIST TEKNOLOJİ 95.285 -0,69
BIST BİLİŞİM 17.311 -0,80
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.341 -1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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