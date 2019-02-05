Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.229 -1,77
BIST SINAİ 116.913 0,26
BIST GIDA, İÇECEK 114.453 -0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.229
|-1,77
|BIST SINAİ
|116.913
|0,26
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.453
|-0,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.577
|-1,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.733
|-0,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.403
|0,86
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.705
|-1,44
|BIST METAL ANA
|208.278
|-0,44
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.439
|1,52
|BIST MADENCİLİK
|67.710
|-1,32
|BIST HİZMETLER
|77.405
|-0,10
|BIST ELEKTRİK
|3.481
|-1,53
|BIST ULAŞTIRMA
|147.615
|-2,57
|BIST TURİZM
|7.088
|-0,68
|BIST TİCARET
|215.606
|2,26
|BIST İLETİŞİM
|34.697
|-1,10
|BIST SPOR
|28.436
|-2,58
|BIST İNŞAAT
|76.318
|0,52
|BIST MALİ
|115.830
|0,41
|BIST BANKA
|136.216
|0,29
|BIST SİGORTA
|279.218
|0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|100.961
|1,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.145
|0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.095
|1,09
|BIST TEKNOLOJİ
|95.947
|-1,63
|BIST BİLİŞİM
|17.451
|-1,57
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.761
|-0,05
Kaynak: AA