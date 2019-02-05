Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.229 -1,77 BIST SINAİ 116.913 0,26 BIST GIDA, İÇECEK 114.453 -0,04 BIST TEKSTIL, DERİ 28.577 -1,56 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.733 -0,46 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.403 0,86 BIST TAŞ, TOPRAK 65.705 -1,44 BIST METAL ANA 208.278 -0,44 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.439 1,52 BIST MADENCİLİK 67.710 -1,32 BIST HİZMETLER 77.405 -0,10 BIST ELEKTRİK 3.481 -1,53 BIST ULAŞTIRMA 147.615 -2,57 BIST TURİZM 7.088 -0,68 BIST TİCARET 215.606 2,26 BIST İLETİŞİM 34.697 -1,10 BIST SPOR 28.436 -2,58 BIST İNŞAAT 76.318 0,52 BIST MALİ 115.830 0,41 BIST BANKA 136.216 0,29 BIST SİGORTA 279.218 0,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 100.961 1,51 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.145 0,45 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.095 1,09 BIST TEKNOLOJİ 95.947 -1,63 BIST BİLİŞİM 17.451 -1,57 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.761 -0,05

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)