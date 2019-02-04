Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.479 -0,25
BIST SINAİ 116.615 -1,06
BIST GIDA, İÇECEK 114.503 -0,63
BIST TEKSTIL, DERİ 29.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.479
|-0,25
|BIST SINAİ
|116.615
|-1,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.503
|-0,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.029
|2,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.951
|1,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.399
|-1,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.667
|-0,97
|BIST METAL ANA
|209.208
|-0,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.441
|-1,20
|BIST MADENCİLİK
|68.618
|-3,51
|BIST HİZMETLER
|77.484
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|3.535
|-0,30
|BIST ULAŞTIRMA
|151.508
|1,16
|BIST TURİZM
|7.137
|0,66
|BIST TİCARET
|210.832
|-0,42
|BIST İLETİŞİM
|35.082
|0,70
|BIST SPOR
|29.188
|-2,98
|BIST İNŞAAT
|75.919
|-0,76
|BIST MALİ
|115.360
|-0,50
|BIST BANKA
|135.823
|-0,80
|BIST SİGORTA
|278.478
|2,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|99.462
|1,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.736
|-0,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.781
|-1,01
|BIST TEKNOLOJİ
|97.539
|-1,96
|BIST BİLİŞİM
|17.728
|-0,83
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.774
|1,22
Kaynak: AA