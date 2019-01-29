Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.387 2,81
BIST SINAİ 119.556 1,62
BIST GIDA, İÇECEK 114.743 2,80
BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.387 2,81
BIST SINAİ 119.556 1,62
BIST GIDA, İÇECEK 114.743 2,80
BIST TEKSTIL, DERİ 28.626 -0,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.972 1,53
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.518 0,20
BIST TAŞ, TOPRAK 66.716 1,44
BIST METAL ANA 216.481 4,12
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.440 1,13
BIST MADENCİLİK 79.027 -0,17
BIST HİZMETLER 78.434 2,17
BIST ELEKTRİK 3.316 1,44
BIST ULAŞTIRMA 153.877 0,98
BIST TURİZM 7.299 2,70
BIST TİCARET 214.658 0,58
BIST İLETİŞİM 35.210 3,86
BIST SPOR 29.077 1,15
BIST İNŞAAT 81.981 9,01
BIST MALİ 116.528 3,82
BIST BANKA 138.063 4,75
BIST SİGORTA 273.485 -0,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 95.101 1,93
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.706 3,14
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.487 1,20
BIST TEKNOLOJİ 101.746 1,76
BIST BİLİŞİM 17.854 0,95
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.005 2,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et