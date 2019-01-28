Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.435 0,65
BIST SINAİ 117.651 -0,48
BIST GIDA, İÇECEK 111.616 -0,98
BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.435 0,65
BIST SINAİ 117.651 -0,48
BIST GIDA, İÇECEK 111.616 -0,98
BIST TEKSTIL, DERİ 28.733 -0,80
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.280 -0,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.285 0,27
BIST TAŞ, TOPRAK 65.771 -0,41
BIST METAL ANA 207.909 -2,48
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.936 0,91
BIST MADENCİLİK 79.163 0,33
BIST HİZMETLER 76.770 0,17
BIST ELEKTRİK 3.269 0,19
BIST ULAŞTIRMA 152.377 2,55
BIST TURİZM 7.107 1,02
BIST TİCARET 213.413 -0,09
BIST İLETİŞİM 33.902 -1,13
BIST SPOR 28.747 1,90
BIST İNŞAAT 75.206 -0,25
BIST MALİ 112.241 -0,86
BIST BANKA 131.804 -1,70
BIST SİGORTA 273.908 -0,12
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 93.302 1,63
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.947 0,07
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.137 0,80
BIST TEKNOLOJİ 99.984 -0,18
BIST BİLİŞİM 17.686 0,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.267 3,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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