Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.435 0,65 BIST SINAİ 117.651 -0,48 BIST GIDA, İÇECEK 111.616 -0,98 BIST TEKSTIL, DERİ 28.733 -0,80 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.280 -0,29 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.285 0,27 BIST TAŞ, TOPRAK 65.771 -0,41 BIST METAL ANA 207.909 -2,48 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.936 0,91 BIST MADENCİLİK 79.163 0,33 BIST HİZMETLER 76.770 0,17 BIST ELEKTRİK 3.269 0,19 BIST ULAŞTIRMA 152.377 2,55 BIST TURİZM 7.107 1,02 BIST TİCARET 213.413 -0,09 BIST İLETİŞİM 33.902 -1,13 BIST SPOR 28.747 1,90 BIST İNŞAAT 75.206 -0,25 BIST MALİ 112.241 -0,86 BIST BANKA 131.804 -1,70 BIST SİGORTA 273.908 -0,12 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 93.302 1,63 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.947 0,07 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.137 0,80 BIST TEKNOLOJİ 99.984 -0,18 BIST BİLİŞİM 17.686 0,11 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.267 3,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA