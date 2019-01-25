Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.984 -1,08
BIST SINAİ 118.221 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 112.724 0,80
BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.984
|-1,08
|BIST SINAİ
|118.221
|0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.724
|0,80
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.964
|0,79
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.412
|-0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.962
|-0,59
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.043
|0,58
|BIST METAL ANA
|213.203
|-0,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.735
|1,25
|BIST MADENCİLİK
|78.902
|3,28
|BIST HİZMETLER
|76.641
|0,00
|BIST ELEKTRİK
|3.262
|-0,77
|BIST ULAŞTIRMA
|148.586
|-0,41
|BIST TURİZM
|7.036
|-0,58
|BIST TİCARET
|213.600
|0,12
|BIST İLETİŞİM
|34.290
|-0,20
|BIST SPOR
|28.212
|-1,95
|BIST İNŞAAT
|75.394
|1,45
|BIST MALİ
|113.212
|-0,12
|BIST BANKA
|134.088
|-0,37
|BIST SİGORTA
|274.235
|0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.809
|1,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.882
|0,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.906
|-0,75
|BIST TEKNOLOJİ
|100.168
|0,40
|BIST BİLİŞİM
|17.666
|2,15
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.462
|-0,48
Kaynak: AA