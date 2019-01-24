Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.740 -0,27
BIST SINAİ 117.872 1,63
BIST GIDA, İÇECEK 111.827 0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.740 -0,27
BIST SINAİ 117.872 1,63
BIST GIDA, İÇECEK 111.827 0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 28.737 1,11
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.561 0,72
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.669 2,16
BIST TAŞ, TOPRAK 65.663 0,77
BIST METAL ANA 213.340 1,53
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.109 2,22
BIST MADENCİLİK 76.397 -0,24
BIST HİZMETLER 76.640 1,08
BIST ELEKTRİK 3.288 1,93
BIST ULAŞTIRMA 149.198 0,56
BIST TURİZM 7.077 0,92
BIST TİCARET 213.344 1,59
BIST İLETİŞİM 34.357 0,68
BIST SPOR 28.773 -0,68
BIST İNŞAAT 74.317 -0,02
BIST MALİ 113.349 1,84
BIST BANKA 134.589 0,88
BIST SİGORTA 274.057 -0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.651 0,86
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.553 3,65
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.126 1,22
BIST TEKNOLOJİ 99.767 1,65
BIST BİLİŞİM 17.294 1,83
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.585 0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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