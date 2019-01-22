Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.103 -4,32
BIST SINAİ 115.217 1,60
BIST GIDA, İÇECEK 108.847 0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|74.103
|-4,32
|BIST SINAİ
|115.217
|1,60
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.847
|0,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.123
|1,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.060
|-0,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.694
|1,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.142
|-0,04
|BIST METAL ANA
|211.056
|2,70
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|126.075
|0,34
|BIST MADENCİLİK
|77.337
|2,71
|BIST HİZMETLER
|74.991
|1,04
|BIST ELEKTRİK
|3.227
|0,67
|BIST ULAŞTIRMA
|144.897
|-0,39
|BIST TURİZM
|7.010
|0,36
|BIST TİCARET
|207.535
|0,45
|BIST İLETİŞİM
|34.105
|2,65
|BIST SPOR
|28.497
|2,39
|BIST İNŞAAT
|72.401
|0,79
|BIST MALİ
|111.468
|2,13
|BIST BANKA
|133.825
|3,03
|BIST SİGORTA
|275.331
|0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.903
|0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.491
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.644
|0,94
|BIST TEKNOLOJİ
|96.717
|0,38
|BIST BİLİŞİM
|16.813
|-0,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.112
|0,07
Kaynak: AA