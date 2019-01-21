Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.449 2,16 BIST SINAİ 113.407 0,52 BIST GIDA, İÇECEK 108.231 -0,13 BIST TEKSTIL, DERİ 27.668 0,71 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.224 -0,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.467 -0,02 BIST TAŞ, TOPRAK 65.168 0,30 BIST METAL ANA 205.502 2,77 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.647 -0,60 BIST MADENCİLİK 75.300 -0,29 BIST HİZMETLER 74.221 -0,50 BIST ELEKTRİK 3.206 0,68 BIST ULAŞTIRMA 145.462 0,60 BIST TURİZM 6.984 -0,83 BIST TİCARET 206.605 -1,32 BIST İLETİŞİM 33.225 -0,43 BIST SPOR 27.832 -0,60 BIST İNŞAAT 71.837 -0,56 BIST MALİ 109.146 -1,21 BIST BANKA 129.892 -1,81 BIST SİGORTA 275.254 0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.420 1,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.584 -0,64 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.376 0,00 BIST TEKNOLOJİ 96.351 0,00 BIST BİLİŞİM 16.854 -0,89 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.095 0,73

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)