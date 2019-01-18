Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 75.811 6,99 BIST SINAİ 112.817 2,75 BIST GIDA, İÇECEK 108.369 3,59 BIST TEKSTIL, DERİ 27.473 0,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.378 0,70 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.495 2,05 BIST TAŞ, TOPRAK 64.972 2,00 BIST METAL ANA 199.972 5,60 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.407 1,96 BIST MADENCİLİK 75.517 -1,82 BIST HİZMETLER 74.592 1,72 BIST ELEKTRİK 3.184 0,38 BIST ULAŞTIRMA 144.594 1,94 BIST TURİZM 7.043 1,80 BIST TİCARET 209.363 1,34 BIST İLETİŞİM 33.369 2,57 BIST SPOR 28.002 -0,47 BIST İNŞAAT 72.243 1,11 BIST MALİ 110.484 0,74 BIST BANKA 132.283 0,10 BIST SİGORTA 274.178 0,78 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.438 1,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.120 1,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.378 1,51 BIST TEKNOLOJİ 96.352 2,13 BIST BİLİŞİM 17.005 0,42 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.912 0,03

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)