Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.844 -7,85
BIST SINAİ 108.455 0,98
BIST GIDA, İÇECEK 102.933 0,80
BIST TEKSTIL, DERİ 26.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.844
|-7,85
|BIST SINAİ
|108.455
|0,98
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.933
|0,80
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.888
|0,95
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.486
|1,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.204
|1,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.819
|0,05
|BIST METAL ANA
|190.094
|0,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|122.003
|1,66
|BIST MADENCİLİK
|79.610
|2,88
|BIST HİZMETLER
|71.858
|0,15
|BIST ELEKTRİK
|3.132
|1,33
|BIST ULAŞTIRMA
|145.188
|-2,49
|BIST TURİZM
|6.767
|3,02
|BIST TİCARET
|200.834
|-0,66
|BIST İLETİŞİM
|31.275
|3,28
|BIST SPOR
|27.309
|0,17
|BIST İNŞAAT
|70.259
|-0,54
|BIST MALİ
|102.587
|1,86
|BIST BANKA
|120.077
|1,81
|BIST SİGORTA
|269.063
|-0,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.079
|3,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.740
|2,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.845
|0,81
|BIST TEKNOLOJİ
|93.249
|1,03
|BIST BİLİŞİM
|16.539
|1,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.629
|-1,16
Kaynak: AA