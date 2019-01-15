Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.844 -7,85 BIST SINAİ 108.455 0,98 BIST GIDA, İÇECEK 102.933 0,80 BIST TEKSTIL, DERİ 26.888 0,95 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.486 1,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.204 1,15 BIST TAŞ, TOPRAK 62.819 0,05 BIST METAL ANA 190.094 0,09 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.003 1,66 BIST MADENCİLİK 79.610 2,88 BIST HİZMETLER 71.858 0,15 BIST ELEKTRİK 3.132 1,33 BIST ULAŞTIRMA 145.188 -2,49 BIST TURİZM 6.767 3,02 BIST TİCARET 200.834 -0,66 BIST İLETİŞİM 31.275 3,28 BIST SPOR 27.309 0,17 BIST İNŞAAT 70.259 -0,54 BIST MALİ 102.587 1,86 BIST BANKA 120.077 1,81 BIST SİGORTA 269.063 -0,02 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.079 3,51 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.740 2,28 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.845 0,81 BIST TEKNOLOJİ 93.249 1,03 BIST BİLİŞİM 16.539 1,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.629 -1,16

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)