Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.544 3,22
BIST SINAİ 107.740 0,13
BIST GIDA, İÇECEK 102.140 -0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.544
|3,22
|BIST SINAİ
|107.740
|0,13
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.140
|-0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.061
|-0,52
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.626
|1,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.789
|0,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.328
|0,67
|BIST METAL ANA
|188.193
|-1,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|119.996
|0,91
|BIST MADENCİLİK
|76.618
|0,84
|BIST HİZMETLER
|71.887
|0,57
|BIST ELEKTRİK
|3.073
|0,38
|BIST ULAŞTIRMA
|149.034
|0,73
|BIST TURİZM
|6.612
|0,05
|BIST TİCARET
|204.537
|0,33
|BIST İLETİŞİM
|29.990
|1,16
|BIST SPOR
|27.431
|0,14
|BIST İNŞAAT
|70.821
|-0,42
|BIST MALİ
|99.409
|1,01
|BIST BANKA
|115.855
|1,19
|BIST SİGORTA
|267.685
|0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|77.587
|-2,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.438
|0,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.400
|0,42
|BIST TEKNOLOJİ
|92.676
|-1,13
|BIST BİLİŞİM
|16.349
|0,57
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.791
|-0,06
Kaynak: AA