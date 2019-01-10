Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.375 3,40 BIST SINAİ 107.600 0,10 BIST GIDA, İÇECEK 102.400 1,38 BIST TEKSTIL, DERİ 27.203 -0,30 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.085 1,03 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.869 -0,54 BIST TAŞ, TOPRAK 61.915 0,87 BIST METAL ANA 191.269 -1,51 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 118.913 2,88 BIST MADENCİLİK 75.977 -0,54 BIST HİZMETLER 71.480 -0,01 BIST ELEKTRİK 3.061 0,74 BIST ULAŞTIRMA 147.954 0,16 BIST TURİZM 6.609 0,46 BIST TİCARET 203.864 0,37 BIST İLETİŞİM 29.646 -0,81 BIST SPOR 27.392 0,47 BIST İNŞAAT 71.121 -0,12 BIST MALİ 98.414 -0,13 BIST BANKA 114.491 -0,01 BIST SİGORTA 265.985 -0,50 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.232 -1,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.767 -0,33 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.286 -0,04 BIST TEKNOLOJİ 93.734 2,82 BIST BİLİŞİM 16.257 2,53 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.805 -1,16

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)