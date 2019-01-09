Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.160 -1,20
BIST SINAİ 107.488 2,42
BIST GIDA, İÇECEK 101.010 1,68
BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.160
|-1,20
|BIST SINAİ
|107.488
|2,42
|BIST GIDA, İÇECEK
|101.010
|1,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.285
|-0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.634
|0,48
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.453
|2,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.380
|0,24
|BIST METAL ANA
|194.192
|3,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|115.580
|2,71
|BIST MADENCİLİK
|76.390
|1,91
|BIST HİZMETLER
|71.490
|0,15
|BIST ELEKTRİK
|3.039
|-0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|147.715
|-0,96
|BIST TURİZM
|6.578
|-2,78
|BIST TİCARET
|203.119
|1,03
|BIST İLETİŞİM
|29.889
|0,00
|BIST SPOR
|27.263
|-0,02
|BIST İNŞAAT
|71.208
|0,61
|BIST MALİ
|98.544
|-0,92
|BIST BANKA
|114.502
|-2,00
|BIST SİGORTA
|267.322
|-0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|80.228
|-1,81
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.021
|0,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.296
|-0,70
|BIST TEKNOLOJİ
|91.159
|-0,04
|BIST BİLİŞİM
|15.856
|-0,25
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.095
|-0,18
Kaynak: AA