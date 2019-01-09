Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.160 -1,20 BIST SINAİ 107.488 2,42 BIST GIDA, İÇECEK 101.010 1,68 BIST TEKSTIL, DERİ 27.285 -0,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.634 0,48 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.453 2,85 BIST TAŞ, TOPRAK 61.380 0,24 BIST METAL ANA 194.192 3,02 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.580 2,71 BIST MADENCİLİK 76.390 1,91 BIST HİZMETLER 71.490 0,15 BIST ELEKTRİK 3.039 -0,91 BIST ULAŞTIRMA 147.715 -0,96 BIST TURİZM 6.578 -2,78 BIST TİCARET 203.119 1,03 BIST İLETİŞİM 29.889 0,00 BIST SPOR 27.263 -0,02 BIST İNŞAAT 71.208 0,61 BIST MALİ 98.544 -0,92 BIST BANKA 114.502 -2,00 BIST SİGORTA 267.322 -0,12 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.228 -1,81 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.021 0,68 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.296 -0,70 BIST TEKNOLOJİ 91.159 -0,04 BIST BİLİŞİM 15.856 -0,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.095 -0,18

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)