Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.952 -1,10 BIST SINAİ 104.948 1,14 BIST GIDA, İÇECEK 99.342 -1,02 BIST TEKSTIL, DERİ 27.400 2,02 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.425 0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.444 2,18 BIST TAŞ, TOPRAK 61.235 0,48 BIST METAL ANA 188.505 1,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 112.529 0,59 BIST MADENCİLİK 74.961 1,04 BIST HİZMETLER 71.381 1,12 BIST ELEKTRİK 3.066 0,56 BIST ULAŞTIRMA 149.153 0,52 BIST TURİZM 6.766 -0,67 BIST TİCARET 201.048 1,31 BIST İLETİŞİM 29.889 1,97 BIST SPOR 27.267 -3,66 BIST İNŞAAT 70.775 -0,37 BIST MALİ 99.457 0,38 BIST BANKA 116.841 -0,67 BIST SİGORTA 267.636 0,49 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.711 0,89 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.504 2,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.489 0,21 BIST TEKNOLOJİ 91.195 0,24 BIST BİLİŞİM 15.896 2,56 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.140 -0,34

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)