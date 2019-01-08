Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.952 -1,10
BIST SINAİ 104.948 1,14
BIST GIDA, İÇECEK 99.342 -1,02
BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.952
|-1,10
|BIST SINAİ
|104.948
|1,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|99.342
|-1,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.400
|2,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.425
|0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.444
|2,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.235
|0,48
|BIST METAL ANA
|188.505
|1,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|112.529
|0,59
|BIST MADENCİLİK
|74.961
|1,04
|BIST HİZMETLER
|71.381
|1,12
|BIST ELEKTRİK
|3.066
|0,56
|BIST ULAŞTIRMA
|149.153
|0,52
|BIST TURİZM
|6.766
|-0,67
|BIST TİCARET
|201.048
|1,31
|BIST İLETİŞİM
|29.889
|1,97
|BIST SPOR
|27.267
|-3,66
|BIST İNŞAAT
|70.775
|-0,37
|BIST MALİ
|99.457
|0,38
|BIST BANKA
|116.841
|-0,67
|BIST SİGORTA
|267.636
|0,49
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.711
|0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.504
|2,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.489
|0,21
|BIST TEKNOLOJİ
|91.195
|0,24
|BIST BİLİŞİM
|15.896
|2,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.140
|-0,34
Kaynak: AA