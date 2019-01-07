Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.686 0,14
BIST SINAİ 103.761 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 100.361 1,46
BIST TEKSTIL, DERİ 26.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.686 0,14
BIST SINAİ 103.761 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 100.361 1,46
BIST TEKSTIL, DERİ 26.858 0,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.341 0,13
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.197 0,04
BIST TAŞ, TOPRAK 60.944 0,41
BIST METAL ANA 185.941 0,71
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 111.873 2,49
BIST MADENCİLİK 74.191 2,48
BIST HİZMETLER 70.593 1,49
BIST ELEKTRİK 3.049 1,60
BIST ULAŞTIRMA 148.387 -0,27
BIST TURİZM 6.812 0,70
BIST TİCARET 198.452 0,16
BIST İLETİŞİM 29.312 5,08
BIST SPOR 28.303 5,30
BIST İNŞAAT 71.038 0,05
BIST MALİ 99.076 1,33
BIST BANKA 117.632 1,55
BIST SİGORTA 266.334 0,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.992 0,58
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.934 1,30
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.431 0,20
BIST TEKNOLOJİ 90.974 0,19
BIST BİLİŞİM 15.500 0,79
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.226 0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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