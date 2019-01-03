Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.257 -0,19
BIST SINAİ 101.729 -0,85
BIST GIDA, İÇECEK 98.117 -2,56
BIST TEKSTIL, DERİ 26.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.257
|-0,19
|BIST SINAİ
|101.729
|-0,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|98.117
|-2,56
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.764
|-1,89
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.877
|-1,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.096
|-0,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.842
|-2,05
|BIST METAL ANA
|179.740
|0,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|107.859
|-2,94
|BIST MADENCİLİK
|71.848
|2,05
|BIST HİZMETLER
|69.374
|-0,72
|BIST ELEKTRİK
|2.967
|-0,82
|BIST ULAŞTIRMA
|148.840
|-3,50
|BIST TURİZM
|6.709
|-2,11
|BIST TİCARET
|196.481
|0,71
|BIST İLETİŞİM
|28.077
|0,29
|BIST SPOR
|26.637
|-1,76
|BIST İNŞAAT
|70.429
|-2,37
|BIST MALİ
|95.092
|-2,66
|BIST BANKA
|110.357
|-2,51
|BIST SİGORTA
|263.120
|-0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.614
|-1,82
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|73.828
|-2,96
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.179
|-3,01
|BIST TEKNOLOJİ
|89.514
|-3,63
|BIST BİLİŞİM
|15.145
|-2,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.679
|-1,25
Kaynak: AA