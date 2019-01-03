Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.257 -0,19
BIST SINAİ 101.729 -0,85
BIST GIDA, İÇECEK 98.117 -2,56
BIST TEKSTIL, DERİ 26.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.257 -0,19
BIST SINAİ 101.729 -0,85
BIST GIDA, İÇECEK 98.117 -2,56
BIST TEKSTIL, DERİ 26.764 -1,89
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.877 -1,93
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.096 -0,16
BIST TAŞ, TOPRAK 59.842 -2,05
BIST METAL ANA 179.740 0,23
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 107.859 -2,94
BIST MADENCİLİK 71.848 2,05
BIST HİZMETLER 69.374 -0,72
BIST ELEKTRİK 2.967 -0,82
BIST ULAŞTIRMA 148.840 -3,50
BIST TURİZM 6.709 -2,11
BIST TİCARET 196.481 0,71
BIST İLETİŞİM 28.077 0,29
BIST SPOR 26.637 -1,76
BIST İNŞAAT 70.429 -2,37
BIST MALİ 95.092 -2,66
BIST BANKA 110.357 -2,51
BIST SİGORTA 263.120 -0,36
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.614 -1,82
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 73.828 -2,96
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.179 -3,01
BIST TEKNOLOJİ 89.514 -3,63
BIST BİLİŞİM 15.145 -2,98
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.679 -1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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