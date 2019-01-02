Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.379 -5,69
BIST SINAİ 102.604 -2,16
BIST GIDA, İÇECEK 100.696 -2,00
BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.379
|-5,69
|BIST SINAİ
|102.604
|-2,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|100.696
|-2,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.278
|-2,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.720
|0,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.263
|-1,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.096
|-2,44
|BIST METAL ANA
|179.321
|-2,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|111.131
|-2,88
|BIST MADENCİLİK
|70.403
|-2,39
|BIST HİZMETLER
|69.877
|-2,34
|BIST ELEKTRİK
|2.992
|-3,07
|BIST ULAŞTIRMA
|154.239
|-2,36
|BIST TURİZM
|6.853
|-1,72
|BIST TİCARET
|195.095
|-2,20
|BIST İLETİŞİM
|27.996
|-3,15
|BIST SPOR
|27.113
|-0,30
|BIST İNŞAAT
|72.136
|1,05
|BIST MALİ
|97.688
|-2,95
|BIST BANKA
|113.196
|-3,86
|BIST SİGORTA
|264.082
|-0,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.160
|-1,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.079
|-2,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.022
|-1,64
|BIST TEKNOLOJİ
|92.885
|-2,41
|BIST BİLİŞİM
|15.611
|-2,42
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.992
|-0,89
Kaynak: AA