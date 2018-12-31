Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.327 0,92
BIST SINAİ 104.874 0,77
BIST GIDA, İÇECEK 102.750 1,03
BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.327 0,92
BIST SINAİ 104.874 0,77
BIST GIDA, İÇECEK 102.750 1,03
BIST TEKSTIL, DERİ 27.960 2,72
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.669 -0,30
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.964 -0,12
BIST TAŞ, TOPRAK 62.626 1,34
BIST METAL ANA 184.003 1,50
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.427 1,04
BIST MADENCİLİK 72.130 1,08
BIST HİZMETLER 71.548 1,23
BIST ELEKTRİK 3.087 0,55
BIST ULAŞTIRMA 157.960 0,59
BIST TURİZM 6.973 1,29
BIST TİCARET 199.477 1,51
BIST İLETİŞİM 28.906 1,31
BIST SPOR 27.194 1,32
BIST İNŞAAT 71.384 1,91
BIST MALİ 100.655 0,80
BIST BANKA 117.737 0,55
BIST SİGORTA 266.449 0,37
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.719 0,97
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.653 1,33
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.491 0,21
BIST TEKNOLOJİ 95.180 1,04
BIST BİLİŞİM 15.998 2,66
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.216 1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et