Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.696 2,07 BIST SINAİ 104.068 -0,09 BIST GIDA, İÇECEK 101.702 -0,86 BIST TEKSTIL, DERİ 27.220 -0,68 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.799 -0,97 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.088 0,31 BIST TAŞ, TOPRAK 61.797 0,82 BIST METAL ANA 181.291 -0,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 113.252 0,46 BIST MADENCİLİK 71.362 -2,26 BIST HİZMETLER 70.682 -1,25 BIST ELEKTRİK 3.070 0,05 BIST ULAŞTIRMA 157.025 -1,41 BIST TURİZM 6.884 -0,47 BIST TİCARET 196.510 -1,99 BIST İLETİŞİM 28.532 -0,15 BIST SPOR 26.839 -0,24 BIST İNŞAAT 70.048 -0,77 BIST MALİ 99.858 -0,56 BIST BANKA 117.097 -0,45 BIST SİGORTA 265.465 0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.888 1,31 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.635 -0,68 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.431 -1,02 BIST TEKNOLOJİ 94.204 -0,52 BIST BİLİŞİM 15.584 1,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.783 -0,99

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)