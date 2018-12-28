Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.696 2,07
BIST SINAİ 104.068 -0,09
BIST GIDA, İÇECEK 101.702 -0,86
BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.696
|2,07
|BIST SINAİ
|104.068
|-0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|101.702
|-0,86
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.220
|-0,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.799
|-0,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.088
|0,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.797
|0,82
|BIST METAL ANA
|181.291
|-0,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|113.252
|0,46
|BIST MADENCİLİK
|71.362
|-2,26
|BIST HİZMETLER
|70.682
|-1,25
|BIST ELEKTRİK
|3.070
|0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|157.025
|-1,41
|BIST TURİZM
|6.884
|-0,47
|BIST TİCARET
|196.510
|-1,99
|BIST İLETİŞİM
|28.532
|-0,15
|BIST SPOR
|26.839
|-0,24
|BIST İNŞAAT
|70.048
|-0,77
|BIST MALİ
|99.858
|-0,56
|BIST BANKA
|117.097
|-0,45
|BIST SİGORTA
|265.465
|0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.888
|1,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.635
|-0,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.431
|-1,02
|BIST TEKNOLOJİ
|94.204
|-0,52
|BIST BİLİŞİM
|15.584
|1,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.783
|-0,99
Kaynak: AA