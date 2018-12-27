Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.305 2,83
BIST SINAİ 104.160 -0,51
BIST GIDA, İÇECEK 102.579 -0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.305 2,83
BIST SINAİ 104.160 -0,51
BIST GIDA, İÇECEK 102.579 -0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 27.406 -0,52
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.227 -0,14
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.768 0,19
BIST TAŞ, TOPRAK 61.295 -0,30
BIST METAL ANA 181.692 -1,85
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 112.737 -0,82
BIST MADENCİLİK 73.010 2,27
BIST HİZMETLER 71.577 0,23
BIST ELEKTRİK 3.068 -0,76
BIST ULAŞTIRMA 159.265 0,59
BIST TURİZM 6.917 -0,36
BIST TİCARET 200.493 2,19
BIST İLETİŞİM 28.577 -2,58
BIST SPOR 26.903 0,16
BIST İNŞAAT 70.591 -0,03
BIST MALİ 100.419 0,07
BIST BANKA 117.625 -0,05
BIST SİGORTA 264.971 0,02
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.777 -0,95
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.159 0,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.724 -0,66
BIST TEKNOLOJİ 94.694 0,13
BIST BİLİŞİM 15.382 -0,59
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.032 0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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