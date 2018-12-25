Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.169 -3,48
BIST SINAİ 104.635 -0,85
BIST GIDA, İÇECEK 104.591 0,37
BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|66.169
|-3,48
|BIST SINAİ
|104.635
|-0,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|104.591
|0,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.499
|-1,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.388
|-1,80
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.059
|-1,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.630
|-0,54
|BIST METAL ANA
|186.183
|-1,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|113.208
|-0,36
|BIST MADENCİLİK
|70.122
|-0,40
|BIST HİZMETLER
|71.603
|-0,81
|BIST ELEKTRİK
|3.103
|-1,58
|BIST ULAŞTIRMA
|158.374
|0,03
|BIST TURİZM
|7.149
|-1,95
|BIST TİCARET
|197.800
|-1,91
|BIST İLETİŞİM
|29.297
|0,04
|BIST SPOR
|26.942
|-1,73
|BIST İNŞAAT
|70.500
|0,64
|BIST MALİ
|99.829
|-0,61
|BIST BANKA
|116.937
|-0,46
|BIST SİGORTA
|264.832
|-0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.263
|-6,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.684
|-0,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.531
|-1,12
|BIST TEKNOLOJİ
|94.402
|-1,71
|BIST BİLİŞİM
|15.505
|-1,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.675
|-2,35
Kaynak: AA