Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.169 -3,48
BIST SINAİ 104.635 -0,85
BIST GIDA, İÇECEK 104.591 0,37
BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.169 -3,48
BIST SINAİ 104.635 -0,85
BIST GIDA, İÇECEK 104.591 0,37
BIST TEKSTIL, DERİ 27.499 -1,36
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.388 -1,80
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.059 -1,26
BIST TAŞ, TOPRAK 61.630 -0,54
BIST METAL ANA 186.183 -1,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 113.208 -0,36
BIST MADENCİLİK 70.122 -0,40
BIST HİZMETLER 71.603 -0,81
BIST ELEKTRİK 3.103 -1,58
BIST ULAŞTIRMA 158.374 0,03
BIST TURİZM 7.149 -1,95
BIST TİCARET 197.800 -1,91
BIST İLETİŞİM 29.297 0,04
BIST SPOR 26.942 -1,73
BIST İNŞAAT 70.500 0,64
BIST MALİ 99.829 -0,61
BIST BANKA 116.937 -0,46
BIST SİGORTA 264.832 -0,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.263 -6,50
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.684 -0,67
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.531 -1,12
BIST TEKNOLOJİ 94.402 -1,71
BIST BİLİŞİM 15.505 -1,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.675 -2,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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