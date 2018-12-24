Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.556 0,41
BIST SINAİ 105.530 -0,79
BIST GIDA, İÇECEK 104.208 0,54
BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.556
|0,41
|BIST SINAİ
|105.530
|-0,79
|BIST GIDA, İÇECEK
|104.208
|0,54
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.877
|-0,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.200
|-2,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.387
|-1,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.967
|-0,28
|BIST METAL ANA
|188.683
|-0,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|113.614
|-1,03
|BIST MADENCİLİK
|70.402
|-2,11
|BIST HİZMETLER
|72.191
|0,49
|BIST ELEKTRİK
|3.152
|-1,05
|BIST ULAŞTIRMA
|158.329
|-1,00
|BIST TURİZM
|7.291
|0,55
|BIST TİCARET
|201.646
|-0,19
|BIST İLETİŞİM
|29.284
|2,83
|BIST SPOR
|27.415
|0,51
|BIST İNŞAAT
|70.050
|1,17
|BIST MALİ
|100.439
|-0,49
|BIST BANKA
|117.475
|-0,51
|BIST SİGORTA
|266.531
|-0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.192
|-0,57
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.199
|-0,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.855
|-0,06
|BIST TEKNOLOJİ
|96.046
|0,46
|BIST BİLİŞİM
|15.692
|0,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.268
|1,22
Kaynak: AA