Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.275 -0,02
BIST SINAİ 106.368 -0,50
BIST GIDA, İÇECEK 103.652 -0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.275
|-0,02
|BIST SINAİ
|106.368
|-0,50
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.652
|-0,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.025
|-0,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.453
|-0,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.788
|-0,95
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.141
|0,14
|BIST METAL ANA
|189.238
|-0,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|114.791
|0,19
|BIST MADENCİLİK
|71.922
|-1,90
|BIST HİZMETLER
|71.835
|-0,26
|BIST ELEKTRİK
|3.186
|-0,03
|BIST ULAŞTIRMA
|159.921
|-0,07
|BIST TURİZM
|7.252
|-1,53
|BIST TİCARET
|202.032
|0,12
|BIST İLETİŞİM
|28.478
|-0,38
|BIST SPOR
|27.274
|0,65
|BIST İNŞAAT
|69.244
|-2,13
|BIST MALİ
|100.933
|0,44
|BIST BANKA
|118.083
|0,50
|BIST SİGORTA
|267.338
|0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.718
|0,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.632
|0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.872
|1,30
|BIST TEKNOLOJİ
|95.605
|2,78
|BIST BİLİŞİM
|15.649
|0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.964
|-1,83
Kaynak: AA