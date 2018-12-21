Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.275 -0,02 BIST SINAİ 106.368 -0,50 BIST GIDA, İÇECEK 103.652 -0,57 BIST TEKSTIL, DERİ 28.025 -0,21 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.453 -0,24 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.788 -0,95 BIST TAŞ, TOPRAK 62.141 0,14 BIST METAL ANA 189.238 -0,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.791 0,19 BIST MADENCİLİK 71.922 -1,90 BIST HİZMETLER 71.835 -0,26 BIST ELEKTRİK 3.186 -0,03 BIST ULAŞTIRMA 159.921 -0,07 BIST TURİZM 7.252 -1,53 BIST TİCARET 202.032 0,12 BIST İLETİŞİM 28.478 -0,38 BIST SPOR 27.274 0,65 BIST İNŞAAT 69.244 -2,13 BIST MALİ 100.933 0,44 BIST BANKA 118.083 0,50 BIST SİGORTA 267.338 0,08 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.718 0,00 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.632 0,19 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.872 1,30 BIST TEKNOLOJİ 95.605 2,78 BIST BİLİŞİM 15.649 0,26 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.964 -1,83

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)